¿A qué hora juegan Melgar vs. Universitario EN VIVO por la Liga 1 2022?

Melgar vs. Universitario EN VIVO se enfrentan desde las 3.30 p. m. por la fecha 16 del Torneo Apertura en la Liga 1 2022. El duelo se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA, con transmisión vía GolPerú. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, la recopilación en video de goles y las alineaciones confirmadas de ambos clubes.

Melgar vs. Universitario: ficha del partido

Partido Melgar vs. Universitario ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 29 de mayo ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental UNSA ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Melgar vs. Universitario?

En todo el Perú, el partido Melgar vs. Universitario arrancará a las 3.30 p. m.

PUEDES VER: Florentino Pérez lanza un dardo a Mbappé luego de ganar la Champions

Melgar de Arequipa buscará cerrar una de sus mejores semanas de este año cuando defienda ante sus hinchas su liderato en la Liga 1 2022. El Dominó espera un gran marco de público para el choque ante Universitario, duelo que puede reafirmarlo como principal candidato a ganar el Torneo Apertura y, de paso, sepultar las ilusiones de los cremas.

El León del Sur ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones con 31 unidades, seis más que su rival de turno. Los rojinegros solo saben de triunfos desde hace seis jornadas y esperan prolongar su racha con este cruce.

En el caso de los estudiantiles, este encuentro representa una de sus últimas chances de mantenerse en la pelea por el título. Dos empates seguidos, el más reciente ante Sporting Cristal, tienen a los de Ate relegados en el séptimo puesto de la clasificación.

Melgar y Universitario se han enfrentado cinco veces desde 2019. El saldo de este historial reciente entre ambos es de tres victorias para los merengues, una para los characatos y un empate. La última vez, el resultado fue 2-1 para los capitalinos.

PUEDES VER: Jürgen Klopp y la promesa a los hinchas de Liverpool tras derrota contra Real Madrid en la final

¿Qué canal transmite Melgar vs. Universitario?

La televisación del Melgar vs. Universitario en territorio peruano estará a cargo de GolPerú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de cotejos del campeonato local.

¿Cómo seguir Melgar vs. Universitario por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Universitario por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta de canales a GolPerú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Melgar vs. Universitario

Melgar: Carlos Cáceda: Galeano, Deneumostier, Paolo Reyna, Lazo, Pérez, Jean Pierr Archimbaud, Tandazo, Jhonny Vidales, Luis Ibérico, Kevin Quevedo.

Universitario: Diego Romero, José Zevallos, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán, Gerson Barreto, Armando Alfageme, Alberto Quintero, Andy Polo, Alexander Succar y Joao Villamarín.

PUEDES VER: Gianni Infantino recriminó a Paolo Guerrero tras apelar la sanción de doping

Últimos partidos de Melgar vs. Universitario

Melgar 1-2 Universitario de Deportes | 31.10.2021

Universitario de Deportes 1-1 Melgar | 13.3.2021

Melgar 1-2 Universitario de Deportes | 1.2.2020

Universitario de Deportes 2-1 Melgar | 1.9.2019

Melgar 2-1 Universitario de Deportes | 17.3.2019.

¿Dónde juegan Melgar vs. Universitario?

El Estadio Monumental de la UNSA, recinto deportivo ubicado en Arequipa y con capacidad para 60.000 espectadores, será la sede para este encuentro.