Fabinho responde a polémicas declaraciones de Kylian Mbappé: “Jugar en Sudamérica no es fácil”

El último martes, Kylian Mbappé afirmó que las selecciones europeas tienen ventaja sobre las de Sudamérica en el Mundial Qatar 2022. Sus declaraciones provocaron las reacciones de diversos personajes del fútbol sudamericano, como del periodista Martin Liberman. Incluso, en las últimas horas, el centrocampista brasileño Fabinho se pronunció al respecto.

Previo al partido de la final de la Champions League, el futbolista de Liverpool afirmó que si bien no escuchó las declaraciones del joven atacante francés, considera que el fútbol sudamericano también tiene su nivel de dificultad.

“Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado”, declaró a ESPN.

“A lo mejor, la calidad de los equipos de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí porque los equipos siempre pelean hasta el final”, agregó.

Brasil y Argentina candidatos a ganar el Mundial

En esta misma línea, Fabinho precisó que tanto Brasil como Argentina siempre son candidatos a ganar el Mundial, pese a las circunstancias en las que se encuentren.

“Creo que si Brasil y Argentina jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo en Europa. Además, van al Mundial como uno de los favoritos”, concluyó.

¿Qué dijo Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé declaró a TNT Sports y afirmó que la selecciones de Europa tienen mejor nivel que las sudamericanas, por lo que Brasil y Argentina no tienen mucha complicación para clasificar a la Copa del Mundo.