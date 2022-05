Alianza Lima derrotó a Municipal y no deja de ganar en el torneo local: ¡‘Bena’ celebrar!

Por Mariano López V.

Si algo ha quedado claro durante el último mes y medio, es que Alianza Lima sale fortalecido de cada partido que disputa en la Copa Libertadores 2022. Lejos de crear un ambiente tóxico, depresivo, lleno de reproches y cuestionamientos, las derrotas ante River Plate, Colo Colo y Fortaleza (dos veces) han conseguido todo lo contrario a nivel local: consolidaron un nuevo sistema, afianzaron un once titular competitivo, motivaron a los alternantes y sacaron lo mejor de un plantel que había perdido la chispa que lo condujo a ser campeón el año pasado.

Ante un importante marco de público que se dio cita en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, los blanquiazules ratificaron su espectacular presente en la Liga 1, goleando por 3-0 a Deportivo Municipal y alcanzando, gracias a las anotaciones de Pablo Lavandeira (26′), Hernán Barcos (59′) y Cristian Benavente (90′), su sétima victoria de manera consecutiva en el certamen, un registro que también se dio en 2021. Las dos caras del ‘nuevo Alianza’ del profesor Carlos Bustos quedaron en manifiesto en cada uno de los tantos: desborde y centro al segundo palo en el caso de ‘Lava’ y el ‘Pirata’ y transiciones rápidas de defensa a ataque en el caso del ‘Chaval’, autor de un serio candidato a gol del año.

Más allá de lo abultado que terminó siendo el 3-0 (‘Muni’ fue protagonista de las acciones, pero falló en la definición), lo más importante para los victorianos estuvo en la tabla de posiciones, en la que treparon a la cuarta ubicación con 26 puntos. Hoy, a falta de un partido pendiente, solo cinco unidades separan a Alianza de Melgar, el líder del Apertura y máximo beneficiado con los resultados de la jornada dominical.

Los arequipeños se levantaron de la dura derrota en manos de Racing y sumaron de a tres en la altura de Ayacucho. Luis Iberico (79′) puso el único tanto del partido, con el que los dirigidos por Néstor Lorenzo alcanzaron su sexto triunfo seguido en la Liga 1. Alianza Atlético, que venció 2-1 a Atlético Grau, y Sport Huancayo, que perdió por la mínima ante Binacional, quedaron a tres y cuatro puntos respectivamente del ‘Dominó’.

Ruge. Melgar ganó sus últimos tres partidos de visita en Liga 1. Foto: Ayacucho FC

Arley Rodríguez, volante de Alianza Lima