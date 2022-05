Premier League: conoce a los equipos clasificados a Champions, Europa League y Conference

Concluyó una nueva temporada de la Premier League, donde Manchester City de Pep Guardiola salió campeón al vencer 3-2 a Aston Villa en la última fecha. Los citizens dependían de ellos mismos y debían ganar sí o sí para que Liverpool no le quite el título, esto, finalmente, no ocurrió. De esa forma, ambas escuadras que quedaron en los dos primeros puestos, accedieron a la UEFA Champions League.

Manchester City se consagra bicampeón de la Premier League. Foto: EFE

Los 'Reds' pueden culminar la temporada con 3 títulos en su haber. Foto: EFE

Así como los celestes y los reds, los otros clubes que jugarán la Liga de Campeones 2022-2023 serán Chelsea, tercer lugar, y Tottenham, que acabó cuarto en la tabla. Los Spurs también debían ganar para asegurar su pase, ya que Arsenal podía quedarse con su cupo, pero los gunners no lograron arrebatarle ese pase.

Chelsea y Tottenham clasificaron a Champions League. Foto: composición GLR/EFE

Con respecto a la segunda competencia más importante del Viejo Continente a nivel de clubes, la Europa League, los dos equipos que llegaron son Arsenal, en quinta posición, y Manchester United de Cristiano Ronaldo, en el sexto lugar. Los red devils estuvieron a punto de ceder ese boleto, ya que perdieron y West Ham, quien le pisaba los talones, iba ganando; finalmente, los hammers cayeron y se quedaron con la Conference League.

Arsenal y Manchester United clasificaron a Europa League. Foto: composición GLR/EFE

Premier League: clasificados a Champions League

Manchester City - 93 pts.

Liverpool - 92 pts.

Chelsea - 74 pts.

Tottenham - 71 pts.

Premier League: clasificados a Europa League

Arsenal - 69 pts.

Manchester United - 58 pts.

Premier League: clasificado a Conference League

West Ham - 56 pts.

¿Qué equipos descendieron de la Premier League?

A diferencia de los Big Six y del West Ham, equipos como Leicester, Newcastle, Aston Villa y Everton llegaron a la última jornada sin jugarse nada. Por otro lado, peor situación tuvieron Burnley, Watford y Norwich City, clubes que descendieron de la liga inglesa.

Premier League: tabla de posiciones