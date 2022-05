¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO por final de Copa de la Liga Profesional?

Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO se enfrentan por la final de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro irá vía ESPN Premium en Argentina (4.00 p. m.) y por la señal de ESPN y Star Plus en Perú (2.00 p. m.). Para que no te pierdas el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy, con las formaciones titulares, el marcador actualizado y los videos de goles, ingresa a la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Tigre: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Tigre ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 22 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Mario Alberto Kempes ¿En qué canal? ESPN Premium, ESPN

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre?

En territorio argentino, el Boca Juniors vs. Tigre se iniciará a las 4.00 p. m. (2.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Boca Juniors tiene la gran chance de volver a proclamarse campeón del fútbol argentino. En Córdoba, el club xeneize se enfrentará ante Tigre, equipo revelación del torneo y aspirante a lograr el primer título profesional en la primera división de su país.

En las semifinales, los auriazules sufrieron para vencer a Racing. Aunque fueron claramente superados en los 90 minutos, los dirigidos por Sebastián Battaglia se las arreglaron para llevar la definición a la tanda de penales, donde se impusieron 6-5.

El ‘Matador’ también aseguró su pase en la serie de lanzamientos desde los 12 pasos frente a Argentinos Juniors. Tras dejarse igualar 1-1 en el tiempo regular, la mayor eficacia de sus jugadores fue clave para quedarse con la victoria por 3-1.

Boca Juniors y Tigre se enfrentaron hace poco más de dos semanas, con saldo de triunfo 2-0 para el primero. En su historial reciente, la tendencia también es favorable para la escuadra boquense, con apenas dos derrotas en los últimos 10 cotejos.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Tigre?

Para Argentina, la televisación del Boca Juniors vs. Tigre irá por las señales de ESPN Premium y TNT Sports. En el resto de Sudamérica se podrá ver vía ESPN.

Argentina: ESPN Premium, TNT Sports

Brasil: ESPN

Bolivia. ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN 3

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports internacional, Vix, Fanatiz.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Tigre por internet?

Para que no te pierdas del Boca Juniors vs. Tigre por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmitirá esta final para toda Latinoamérica (excepto Argentina). En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs. Tigre

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto, Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Victor Cabrera, Brian Luciatti, Sebastián Prieto; Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Cristian Zabala, Alexis Castro, Facundo Colidio, Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Últimos partidos de Boca Juniors vs. Tigre

Tigre 0-2 Boca Juniors | 07.05.22

Tigre 2-0 Boca Juniors | 02.06.19

Boca Juniors 4-1 Tigre | 03.11.18

Boca Juniors 2-1 Tigre | 10.03.18

Boca Juniors 1-1 Tigre | 18.02.17.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Tigre?

El estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba, será el escenario de esta gran final. El recinto deportivo cuenta con capacidad para 57.000 espectadores.