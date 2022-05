✓Peñarol vs. Boston River: ¿a qué hora y en qué canal ver partido por el torneo uruguayo?

MIRA AQUÍ EN VIVO Peñarol vs. Boston River | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 13 de la Primera División de Uruguay HOY, sábado 21 de mayo. El duelo iniciará a las 5.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Peñarol viene de ganar 1 a 0 a Plaza Colonia en la fecha pasada en casa, por lo que buscará sumar su segunda victoria. Sin embargo, viene golpeado tras ser eliminado de la Copa Libertadores. Por su parte, Boston River viene de perder en su estadio ante Liverpool (2-3). Los locales están en cuarto lugar con 22 puntos, mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en quinto lugar.

Peñarol vs. Boston River: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Boston River ¿Cuándo juegan? Sábado 21 de mayo ¿A qué hora? 5.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? GolTV

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Boston River EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Peñarol vs. Boston River EN VIVO empezará a partir de las 5.30 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Uruguay: 7.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Peñarol vs. Boston River?

El partido EN VIVO entre Peñarol vs. Boston River será transmitido por la señal de GolTV para toda Sudamérica. También podrás ver el encuentro a través del streaming de Star Plus. Asimismo, no te pierdas el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Dónde seguir ONLINE GRTIS el partido de Peñarol vs. Boston River?

Si quieres seguir en internet el Peñarol vs. Boston River, La República Deportes realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.