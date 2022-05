Courtois recordó la final de Champions que perdió ante el Madrid y le deja un mensaje a Marcelo

No quiere repetir la historia. Real Madrid ya se aseguró el título de LaLiga Santander y enfocará todos sus esfuerzos en la final de la Champions League ante el Liverpool. A pocos días de disputarse el cotejo, el portero Thibaut Courtois se manifestó al respecto y recordó la final que perdió ante su actual club en la temporada 2013-2014.

Uno de los futbolistas que también estuvo presente en aquella ocasión fue el brasileño Marcelo. Pese a que todo indica que el lateral abandonará la institución en la siguiente campaña, el arquero dejó en claro que hasta el momento forma parte del plantel y tiene la ilusión de levantar la ‘Orejona’ junto a él.

Real Madrid consiguió su título número 35 de LaLiga Santander. Foto: Real Madrid

“No sé si se ha despedido. Eso que salga él y lo explique. Es una leyenda que me ganó una Champions, así que ojalá ganemos una juntos el sábado. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Jugar finales así no vienen mucho a pesar de que el Real Madrid haya jugado varias”, mencionó en Movistar Plus.

Cabe resaltar que el elenco de Carlo Ancelotti se adueñó del título local con anticipación y cerró su participación en el certamen con un empate sin goles ante el Betis de Manuel Pellegrini —vigente campeón de la Copa del Rey—.

“El partido de hoy era para coger más ritmo. La intensidad ha estado más baja. Ellos se lo han tomado más como un partido de verano. Había que coger ritmo y no lesionarse. Entrenamos algo de físico esta semana para tener un impulso y llegar bien al sábado (final de Champions)”, concluyó.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2022?

Liverpool vs. Real Madrid se enfrentarán el próximo 28 de mayo en el Stade de France por la final de la Liga de Campeones 2021-2022.