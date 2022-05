El balance de Ancelotti tras el fin de LaLiga: “Hemos empezado bien y hemos terminado mejor”

Tras empatar 0-0 con el Betis y concluir su exitosa participación en la presente Liga Santander, Real Madrid ya piensa en la final de Champions League de la próxima semana ante el Liverpool. Si bien ese tema es el foco de la mayoría de aficionados del cuadro merengue, Carlo Ancelotti se tomó un momento para analizar lo que fue el campeonato y destacar algunas actuaciones.

“La nota por la liga es muy alta porque ha sido una temporada en la que hemos empezado bien y hemos terminado mejor. A veces hemos jugado muy bien, otras menos, pero siempre hemos tenido compromiso. Me quedo con el trabajo colectivo, pero también hay que destacar el individual con los partidos de Courtois, Karim y Vinícius”, valoró Ancelotti en conferencia de prensa.

Real Madrid y Betis empataron 0-0 en el Bernabéu. Foto: EFE

Asimismo, el exestratega del PSG y del AC Milan habló de las despedidas de Marcelo y Gareth Bale del conjunto blanco. A su vez, dejó en claro que aún queda un partido para retirarse apropiadamente del club.

“Marcelo todavía no se ha despedido porque sigue siendo nuestro capitán y lo será en la final. Si se despide, lo hace uno de los grandes del fútbol mundial y sin duda uno de los mejores laterales del mundo. Bale no estaba en el banquillo porque no podía estar. Quería jugar para despedirse del estadio y de la afición, pero tiene una última oportunidad porque creo que Bale va a estar en la final”, finalizó el italiano.

¿Cuándo es la final de la Champions League?

Real Madrid y Liverpool juegan el sábado 28 de mayo la gran final de la Champions League en el Stade de France. El partido está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN y Star Plus. En caso de que no tengas dónde verlo, La República Deportes tendrá una transmisión online que contará con el minuto a minuto del encuentro, las incidencias, los goles y el resumen con todas las celebraciones y declaraciones pospartido.

Así quedó la tabla de posiciones tras el final de la Liga Santander