Faltan menos de 10 días para que se defina al campeón de la Champions League entre Real Madrid vs. Liverpool y Carlo Ancelotti ya tiene el equipo que saltará al Stade de France en busca de la ‘Orejona’ 14.

En la previa del duelo ante el Betis por el cierre de temporada de LaLiga, el entrenador blanco fue consultado sobre el partidazo que protagonizarán los suyos con los de Jürgen Klopp el próximo sábado 28 de mayo, en París.

“ No tengo duda del once que va a empezar en París. Mi única duda es quiénes van a ser más importantes. Si los que empiezan o los que acaban el partido ”, empezó declarando el único DT en conquistar las cinco ligas más importantes del mundo.

Asimismo, el italiano aseguró que no tienen miedo de enfrentar al Liverpool, sino “preocupación”. No obstante, esto no es un tema que lo distraiga porque disfruta trabajar de esa manera. “Estoy feliz de preparar la final”, aseveró.

Por último, se refirió a si prefiere ganar la Champions League o que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid por los próximos 12 años. “El madridismo está ilusionado en la final de la Champions y pensamos en ganar la 14, nada más”, finalizó.

Escucha aquí la palabra de Carlo Ancelotti

¿Cuándo es la final de la Champions League 2022?

La final de la Champions League 2021-22 entre Real Madrid vs. Liverpool está pactada para este sábado 28 de mayo en el Stade de France desde las 2.00 p. m. (hora peruana).