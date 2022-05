A dos días para que Ricardo Gareca entregue la lista de convocados para el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022, Paolo Guerrero asistió a la Videna para ponerse a punto e incluso entrenó bajo la atenta mirada del ‘Tigre’ y su comando técnico.

Recordemos que el máximo goleador de la selección peruana arribó a nuestro país el último martes 17 de abril en la madrugada. A su salida del aeropuerto, Guerrero aseguró sentirse recuperado totalmente y con muchas ansias de formar parte de la Blanquirroja para el crucial enfrentamiento en Doha.

De acuerdo a la información del diario Líbero, Paolo Guerrero se acercó a las instalaciones de la Videna para continuar con su preparación. Realizó trabajos de prevención acompañado de un calentamiento en el césped e incluso hizo traslado con pelota y movimientos de ataque junto a los jugadores convocados de la categoría sub-20 . Todo esto bajo la mirada de Ricardo Gareca.

La última vez que el delantero de 37 años disputó un partido oficial fue el 7 de octubre en la victoria de Perú sobre Chile por 2-0. Desde entonces, pasaron 221 días sin que pueda pisar una cancha de fútbol.

“Espero encontrar equipo, ya estoy recuperado. Han sido días muy difíciles, muchos hablan sin saber. Yo jugué infiltrado contra Chile, horas antes me sacaron líquido de la rodilla. Físicamente y de la rodilla me siento muy bien. Si no me convocan, me seguiré preparando porque yo quiero seguir jugando”, fueron las palabras de Guerrero a su llegada a nuestro país.