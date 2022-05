Carlos Desio y su curiosa anécdota con Binacional: Me pusieron un chamán, nunca lo imaginé

Carlos Desio, actual entrenador de Sport Huancayo, reveló una curiosa anécdota durante su etapa como DT de Deportivo Binacional, equipo que lo contrató en los últimos meses de 2021 con la finalidad de mantenerse en la Liga 1; misma que lograron pese a perder el encuentro de la revalidación frente a Carlos Stein por el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a favor del conjunto de Desaguadero.

Durante una conversación para Pase Filtrado, el estratega de 49 años contó que el presidente de Binacional contrató un chamán para salvar la categoría. “El presidente era muy raro, me hacía reír por todas las locuras que pasaba. A mí me terminó poniendo un chamán. Nunca me imaginé tener un chamán ”, inició.

También aseguró que respeta sus creencias. “Ellos creen mucho en eso. Nunca me imaginé a un chamán pegándome con los libros en la cabeza. Son creencias que respeto mucho y de eso se trata. Obviamente, yo no creo en esas cosas, pero las comparto y he ido muy seguido muchas veces al cerro San Cristóbal a quemar muñecos, maderas, a tirar cerveza alrededor”, agregó.

Finalmente, resaltó la predicción del chamán. “ El chamán decía que nos íbamos a salvar, mira quien se salvó (dijo entre risas). Después se metía en la cancha, era muy cómico, yo me reía, tenía que mirar a otro lado. Lo teníamos enrollando cinta, lo teníamos de utilero, pero era muy loco. Lo tengo todo filmado, no me lo perdía ni a palos”.

¿Cómo anda Binacional en la Liga 1?

El Poderoso del Sur va por una negativa racha, perdió sus últimos dos encuentros (ante Sporting Cristal y Melgar), lo que le costó los primeros lugares del campeonato peruano y actualmente son octavos con 22 puntos, a seis del líder Sport Huancayo.