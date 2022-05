✓¿Cuándo y a qué hora juegan River Plate vs. Colo Colo por la Copa Libertadores vía ESPN?

VER River Plate vs. Colo Colo EN VIVO y DIRECTO este jueves 19 de mayo por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Conmebol Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus; además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El cuadro millonario llega como líder del Grupo F con 10 puntos, mientras el cacique es segundo con 7 unidades. Ambos necesitan de una victoria para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. En el partido jugado en Santiago de Chile, el cuadro argentino se impuso por 2-1.

River Plate vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido River Plate vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Jueves 19 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

River Plate vs. Colo Colo: posibles alineaciones

River Plate: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana o Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Bruno Zuculini, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

River Plate vs. Colo Colo: tabla de posiciones Grupo F

¿A qué hora ver River Plate vs. Colo Colo EN VIVO?

El enfrentamiento entre River Plate vs. Colo Colo EN VIVO por la Copa Libertadores empezará a las 7.00 p. m. (Perú). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver River Plate vs. Colo Colo EN VIVO?

El encuentro River Plate vs. Colo Colo EN VIVO será televisado a través de la señal de ESPN y Star Plus para Latinoamérica. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder a la plataforma de streaming.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs. Colo Colo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Colo Colo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.