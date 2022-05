Paolo Guerrero: Hay hinchas de Alianza que se resintieron, pero nunca me contactaron

Ya se encuentra totalmente recuperado. Durante la madrugada del martes 17 de mayo, Paolo Guerrero arribó a nuestro país y declaró estar bien físicamente y disponible para jugar cuanto antes. Incluso mostró su deseo por volver a la selección peruana para el repechaje del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, salta la gran pregunta, ¿jugará en Alianza Lima esta temporada o eligirá otro club?

Como se recuerda, el nombre del ‘Depredador’ estuvo vinculado a inicios del año con el Equipo de La Victoria. Tanto así que varias fuentes confirmaron que habían llegado a un mutuo acuerdo, pero que finalmente el máximo goleador de la Blanquirroja habría desistido de esto para ponerse a punto de su recuperación. Tras pisar suelo peruano, Guerrero se refirió al respecto.

“No hemos tocado el tema con Alianza. No me han venido a hablar. En ningún momento tocamos ese tema. Lo dejo bien claro aquí, porque creo que hay varios hinchas de Alianza que se sintieron medio resentidos, pero yo lo digo claramente, que en ningún momento me dijeron ‘Mira Paolo, te queremos’. ‘Queremos que estés acá con nosotros. ¿Cómo hacemos?’. Ponernos de acuerdo en todo sentido. En ningún momento se me acercaron”, declaró para la prensa.

Asimismo, enfatizó en que si un club lo hubiese querido de verdad, se le hubiese acercado y que no se guiaba por lo que decían los hinchas. “El jugador pasa por eso. Cuando te quieren, el equipo viene a ti, te dice ‘te queremos’. No es que los hinchas te escriban, porque imagínate, los hinchas de Corinthians también me ponen ‘te queremos’, ‘ven, vuelve’, pero los dirigentes no se me han acercado”, añadió.

“Si se me acercan vamos a iniciar seguramente conversaciones, como también tengo mi representante en conversaciones con otros clubes”, finalizó Paolo Guerrero.