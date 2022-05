El emotivo mensaje de Paolo Hurtado tras volver a jugar: “No me quitó lo que más me gusta hacer”

Nuevo capítulo. Paolo Hurtado supo ganarse el cariño de los hinchas de la selección peruana durante las Eliminatorias Rusia 2018: fue el autor del 2-1 ante Ecuador para darle un histórico triunfo a la Bicolor en Quito. Sin embargo, tras el mundial, las lesiones se volvieron una constante en su carrera y fue poco habitual verlo dentro del campo de juego.

Hace unos meses se anunciaba su incorporación a la Unión Española de Chile, pero las molestias continuaron y su debut en la presente temporada recién se dio en la fecha 13 del torneo local. El atacante ingresó a los 79 minutos del duelo ante Antofagasta y mostró su felicidad en sus redes sociales.

Mensaje de Paolo Hurtado en redes sociales. Foto: Instagram / Paolo Hurtado

“Quizás la vida me ha golpeado, pero todavía no ha logrado quitarme lo que más me gusta hacer”, expresó el exjugador Alianza Lima en su cuenta de Instagram.

Se espera que el ‘Caballito’ vuelva a ser considerado por su entrenador para el compromiso ante Coquimbo por el certamen mapocho. Su equipo viene peleando palmo a palmo la punto del torneo junto al Colo Colo de Gabriel Costa.

¿Cuándo fue la última vez que jugó Paolo Hurtado?

El exvolante de la Blanquirroja no disputaba un compromiso oficial desde el 5 de diciembre del 2021 ante el Cobresal por la Primera División de Chile. A pocas semanas de disputar el repechaje del Mundial Qatar 2022, su presencia está prácticamente descartada; no obstante, al ser un jugador conocido por Ricardo Gareca, no sería sorpresivo verlo más adelante en alguna convocatoria.