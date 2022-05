Qatar 2022: Paolo Guerrero, un ‘Depredador’ al ataque

El 7 de octubre del 2021 aún permanece en la memoria de Paolo Guerrero. Aquel día pisó por última vez una cancha de fútbol en un partido oficial. El delantero de 38 años jugó 62 minutos en la victoria de la selección peruana sobre Chile (2-0) en el Estadio Nacional.

Después de este partido por las eliminatorias sudamericanas, el ‘Depredador’ no volvió a aparecer con la Bicolor y tampoco con ningún otro equipo, sumando más de 215 días sin jugar oficialmente. El ‘9′ de la selección peruana se encuentra en Estados Unidos recuperándose de una lesión en la rodilla.

A un mes de jugarse el repechaje entre Perú y el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes Unidos), Paolo Guerrero volvió a aparecer y, desde el país norteamericano, afirmó que está dispuesto a jugar por la Bicolor.

“¿Que si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Por Perú jugaría hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones, ¿por qué no?”, declaró para la página FIFAPlus.

El histórico capitán de la Blanquirroja brindó una entrevista para la FIFA sobre su situación actual. Foto: selección peruana

En esta misma línea, el máximo goleador de la selección peruana, con 38 tantos, afirmó que no le desmotiva mucho el tiempo que ha permanecido lejos del gramado debido a las constantes lesiones. Para Guerrero, el fútbol es su “vida y es imposible dejarlo”.

“Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento incapacitado. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo. Pasé por muchos problemas, sobre todo por esta bendita lesión”, sostuvo.

Si bien el exjugador del Hamburgo confesó que el fútbol es su vida, precisó que también extraña este deporte pues hace felices a sus padres. Más aún cuando infla las redes del arco rival.

“Cuando hago goles, soy el tipo más feliz del mundo. Mis papás son felices cuando me ven haciendo goles. Es una satisfacción para ellos. Estar en mi nivel me divierte, me hace feliz”, aseguró.

Si bien nuestro máximo artillero no pasa por un buen momento, ya que también se encuentra sin club, sabe que este proceso llegará a su fin y la recompensa será mayor.

“Mi papá me enseñó que, si te caes 10 veces, te levantas 11. Todo ser humano pasa por momentos malos. Pero ya va a venir. Este es un sacrificio muy grande. Todo sacrificio trae una recompensa. Y así tenga mil años de sacrificio, yo sé que la recompensa va a venir”, concluyó.

Oblitas y el caso Byron Castillo

Luego de que la FIFA invitara a la Federación Peruana de Fútbol a presentar su posición sobre el caso Byron Castillo, el director deportivo, Juan Carlos Oblitas, conversó con el diario ‘La Tercera’ de Chile acerca de este tema.

“Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad”, afirmó. Asimismo, ironizó con la posible nueva posición que obtendría la Bicolor. “Esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar”.

“En realidad, lo esperable es que el fallo sea lo más rápido posible. No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico”, agregó.