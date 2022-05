Liga 1 2022 EN VIVO: revisa la programación de la fecha 14 y tabla de posiciones

La Liga 1 2022 no se detiene y vuelve desde este viernes 13 al domingo 15 de mayo con la jornada 14 del Torneo Apertura. Competencia que tiene como único puntero a Sport Huancayo, seguido de Melgar y Alianza Atlético. Por otro lado, los compadres Universitario y Alianza Lima se encuentran más abajo pero metidos en la pelea, al igual que Sporting Cristal.

La fecha empieza este viernes 14 con dos atractivos encuentros: Sporting Cristal vs. Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo y Melgar vs. ADT Tarma en el Monumental de la UNSA. Tanto los celestes (22 pts.) como los rojinegros (25 pts.) necesitan una victoria para no perderle el paso a Sport Huancayo.

El sábado se disputarán tres partidos: Cantolao vs. San Martín en el Miguel Grau, UTC vs. Deportivo Municipal en el Héroes de San Ramón y Alianza Lima vs. César Vallejo en el Alejandro Villanueva. Los blanquiazules (20 pts.) van por la victoria para seguir soñando con el título del Torneo Apertura .

Por último, el domingo se cerrará la fecha con cuatro importantes duelos: Carlos Stein vs. Atlético Grau, Alianza Atlético vs. Sport Boys, Carlos A. Mannucci vs. Universitario y Sport Huancayo vs. Cienciano. Los churres (25 pts.) y cremas (23 pts.) van por el líder, mientras que los huancaínos (26 pts.) esperan despuntarse en el primer lugar.

Liga 1 2022 fecha 14

Liga 1 2022 tabla de posiciones