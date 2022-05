Arquero de Ecuador enfatiza su apoyo a Byron Castillo: “Es ecuatoriano y no tengo dudas de eso”

El caso de Byron Castillo sigue siendo noticia en la prensa internacional. Ante el reclamo interpuesto por Chile en contra de Ecuador por la supuesta mala inscripción del lateral derecho, Hernán Galíndez, arquero de la Tri que radica en el país sureño, salió nuevamente a defender a su compañero de selección.

“Byron es ecuatoriano y no tengo dudas de eso. La verdad es que, como dije, nosotros clasificamos en la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial” , declaró durante una entrevista para TNT Sports.

Además, señaló que entiende que la federación del país sureño pida que se aclare este tema ante la FIFA. “Si la federación entiende que hay que hacer un reclamo, está en todo su derecho. Entiendo que la FIFA, al recibir una demanda, pida la documentación correspondiente. Es algo normal, y se suponía que iba a ser así. Pero eso no cambia lo que yo sé”.

El guardameta también reveló que se comunica constantemente con el futbolista del Barcelona SC a través de WhatsApp. “Hablamos con Byron, tenemos un grupo, pero no de este tema. No puntualmente de esto” , manifestó.

Finalmente, contó que en las calles todas las personas le preguntan al respecto. “Justo me toca jugar a mí en Chile, el único ecuatoriano que está acá... No puedo ni ir al supermercado porque la gente me habla de esto”, concluyó.

¿Qué dijo la FIFA ante el reclamo de Chile?

Hace algunos días, la FIFA se pronunció tras el reclamo presentado por Chile en contra de Ecuador y anunció que abrirá un proceso disciplinario en contra de Byron Castillo.