Una leyenda del Barcelona femenil se retira tras 18 temporadas

FC Barcelona es el actual monarca del fútbol femenino y está a un partido de ser bicampeón de la Champions League. Sin embargo, a puertas de disputarse la final con Olympique de Lyon, una de sus jugadoras históricas dio a conocer su retiro oficial a través de una emotiva conferencia de prensa.

Melanie Serrano llegó siendo una niña al Barça, cuando no existía ni la Masía ni la cantera femenina. Hoy en día, casi dos décadas después, cuelga los chimpunes en un mundo totalmente diferente; en el cual el fútbol femenino se ha profesionalizado en España, y el club blaugrana se encuentra en la mejor etapa de su historia.

Melanie Serrano jugó 377 partidos y anotó 20 goles con el Barcelona. Foto: German Parga - FC Barcelona

La ahora retirada futbolista, que se desempeñó como lateral o interior izquierda en el elenco catalán, pone fin a su carrera en el club de toda su vida -nunca cambió de equipo-, tras 18 temporadas. Pero, no abandona a la entidad azulgrana, ya que la directiva le ha ofrecido un papel dentro de la institución, la cual ella aceptó.

“Cuando una ve que no aporta al equipo lo que quiere aportar y no ayuda a dar un nivel de juego necesario, empieza a plantearse otros objetivos y otras metas para seguir ayudando de otra manera. Ha llegado un momento de decir adiós a una etapa y abrir la puerta a otra que me ilusiona, con nuevos retos y objetivos”; sostuvo Serrano.

Las compañeras de Melanie Serrano visiblemente emocionadas en la rueda de prensa. Foto: German Parga - FC Barcelona

Finalmente, se refirió a cómo cambió su profesión en todos los años que estuvo en el césped: “Soy luchadora, responsable, comprometida y fiel a mis colores. En este nuevo proyecto podré enseñar todo aquello que he aprendido en esta casa, a que se valore cada detalle, ya que hoy en día el fútbol femenino no se parece en nada a lo que era en mis inicios ”.

Melanie agradeció a todo el staff técnico, directivos, compañeras y excompañeras, familia e hinchada, por todos los años de apoyo en el equipo. Y tuvo palabras especiales para su abuela, porque la ayudó a “ luchar por jugar un deporte en el que, por aquel entonces, no estaba bien visto jugar por lo de la igualdad de género”.

Melanie Serrano durante la conferencia dada este viernes en las instalaciones del Ciudad Deportiva Joan Gamper. Foto: German Parga - FC Barcelona

“(Agradezco) a mi compañera de vida, Lara, por estar ahí siempre y darme el mejor regalo, mis dos hijas. Me gustaría que sepan que su madre luchó por la igualdad. Esto no se acaba aquí. Barça es Melanie y Melanie es Barça”, concluyó finalmente la leyenda barcelonista.