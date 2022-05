En medio de la polémica, Byron Castillo disputaría el clásico de Ecuador con el Barcelona SC

Byron Castillo es el jugador del momento, pero no por lo que hace dentro del campo, sino por una polémica que nació hace unas semanas sobre la posible irregularidad en sus documentos, que indican que no es de nacionalidad ecuatoriana. Pese a esto, su actual equipo, Barcelona SC, no planea quitarle la continuidad y podría arrancar de titular por el clásico de Ecuador ante Emelec, según un medio del país norteño.

El Comercio de Ecuador informa que Byron Castillo será titular ante el Bombillo en el equipo dirigido por Jorge Célico. Así saldría Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Paco Rodríguez, Luca Sosa y Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Leonai Souza, Adonis Preciado, Jonathan Perlaza y Emmanuel Martínez; Gonzalo Mastriani.

Byron Castillo en la convocatoria del Barcelona SC

Lista de convocados del Barcelona SC. Foto: Barcelona SC

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Emelec?

El Clásico Astillero entre Barcelona SC vs. Emelec se llevará a cabo HOY, miércoles 11 de mayo, desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Emelec ONLINE GRATIS?

Prensa chilena ya ve a la Roja en octavos de final

Tras el comunicado que publicó la FIFA sobre el caso Byron Castillo, se despertó en Chile una gran expectativa por ver a su selección en el Mundial Qatar 2022. Si bien solo se abrió un proceso disciplinario contra el futbolista involucrado, los medios sureños ya se ilusionan con la campaña que pueda realizar la Roja en la próxima justa mundialista.

De darse un fallo a favor y si les otorgan los puntos, el conjunto capitaneado por Gary Medel conformaría el grupo A junto a Qatar, Países Bajos y Senegal.

Para los periodistas del vecino país, este escenario sería favorable y les permitiría acceder a los octavos de final de la competición. “Nos toca el Grupo A junto a Qatar, Senegal y Países Bajos. Brasil está en el Grupo G, por lo que no hay chances que nos toque con ellos”, mencionó la prensa chilena.