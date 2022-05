¿A qué hora ver Aston Villa vs. Liverpool EN VIVO vía ESPN por la Premier League?

Aston Villa vs. Liverpool EN VIVO se enfrentan este martes 10 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por cotejo pendiente de la fecha 33 en la Premier League 2021-22. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Villa Park, vía ESPN y Star Plus, pero también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Aston Villa vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Aston Villa vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Martes 10 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Villa Park ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Aston Villa vs. Liverpool?

En territorio peruano, el cotejo Aston Villa vs. Liverpool se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Para otros países de la región, revisa la siguiente guía de horarios.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

No hay margen para el error en Liverpool. Luego del tropiezo de la fecha previa en casa ante el Tottenham, el equipo de Jürgen Klopp está obligado a ganar cuando visite al Aston Villa en la recuperación de un encuentro válido por la jornada 33 de la Premier League.

Los reds, escoltas del líder Manchester City, quedaron tres unidades por detrás de los pupilos de ‘Pep’ Guardiola tras ceder puntos frente a los Spurs. Con solo tres cotejos restantes para ambos aspirantes al título, el elenco de Anfield debe sumar una victoria si quiere prolongar por lo menos hasta la última fecha la lucha por el campeonato.

En el caso de los villanos, la consigna es únicamente terminar de la mejor forma la temporada. Sin peligro de descender, pero tampoco sin chances de llegar a un torneo internacional, los leones buscarán prolongar su buena racha de dos victorias consecutivas.

Aston Villa y Liverpool vuelven a enfrentarse luego de casi cinco meses. En diciembre de 2021, por la primera rueda del campeonato inglés, los de Klopp tuvieron que esforzarse para imponerse 1-0 con un gol de penal de Mohamed Salah.

¿Qué canal transmite Aston Villa vs. Liverpool?

Para Sudamérica, el canal encargado de televisar el Aston Villa vs. Liverpool será ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, USA Network

España: DAZN, DAZN 1.

¿Cómo ver Aston Villa vs. Liverpool por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Aston Villa vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Aston Villa vs. Liverpool vía ESPN?

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Perú: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV, satélite), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

