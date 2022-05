¿Como ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid? El derbi madrileño por LaLiga

¿Qué dijo Carlo Ancelotti?

En la previa del derbi madrileño, el entrenador del Real Madrid se pronunció sobre la negación del Atlético Madrid de hacerles el clásico pasillo.

“Los italianos no están acostumbrados a esto, cada uno tiene que hacer lo que quiere, lo que siente, y tenemos que respetarlo. Atlético de Madrid es un club vecino y amigo, al que respetamos mucho, a sus jugadores, a su entrenador y a su afición. Si lo hacen, bien; si no lo hacen, no pasa nada. Respetamos todo lo que hagan”, sostuvo ‘Carletto’.