HOY Boca Juniors vs Tigre EN VIVO: se enfrentan por la Copa de la Liga Profesional 2022

HOY Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan por la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional 2022 de Argentina. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para este sábado 7 de mayo desde las 2.30 p. m. (hora peruana) en el estadio José Dellagiovanna. La transmisión estará a cargo de ESPN, Star Plus y FOX Sports Premium. También podrás tener las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes .

Luego de quedarse con el triunfo ante Always Ready en Bolivia por la Copa Libertadores, el conjunto de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula buscará cerrar la semana de la mejor manera en el torneo doméstico.

Boca Juniors vs. Tigre: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Tigre ¿Cuándo juegan? Sábado 7 de mayo ¿Dónde? Estadio José Dellagiovanna ¿A qué hora? 2.30 p. m. ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y FOX Sports Premium

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Tigre por la Copa de la Liga Profesional 2022 se llevará a cabo HOY, sábado 7 de mayo, desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

Perú – 2.30 p. m.

Ecuador – 2.30 p. m.

Colombia – 2.30 p. m.

México – 2.30 p. m.

Chile – 3.30 p. m.

Venezuela – 3.30 p. m.

Bolivia – 3.30 p. m.

Paraguay – 3.30 p. m.

Argentina – 4.30 p. m.

Uruguay – 4.30 p. m.

Brasil – 4.30 p. m.

España – 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Tigre?

La transmisión del Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Latinoamérica y FOX Sports Premium para la región de Argentina. También podrás seguirlo a través de la aplicación Star Plus.

Boca Juniors vs. Tigre vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

Boca Juniors vs. Tigre vía Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Tigre, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Tigre ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el Boca Juniors vs. Tigre ONLINE GRATIS deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás la información de este encuentro, así como el minuto a minuto y las mejores incidencias.

Boca Juniors vs. Tigre: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi, Jorge Figal, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sández, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Tigre: Gonzalo Marinelli, Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Cristian Zabala, Facundo Colidio o Alexis Castro, Ijiel Protti y Pablo Magnín.

¿Dónde van a jugar Boca Juniors vs. Tigre?

El encuentro Boca Juniors vs. Tigre se jugará este sábado 7 en el Estadio José Dellagiovanna, Argentina.