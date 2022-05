¡Rompió la igualdad! Percy Liza pone el 1-0 para Cristal ante Universidad Católica de Chile

Sporting Cristal le gana 1-0 a la Universidad Católica de Chile por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. A los 42 minutos, Irven Ávila envió un buen centro al área de los cruzados para que aparezca Percy Liza y de un golpe de cabeza ponga el 1-0 para el equipo de Roberto Mosquera.

Percy Liza marcó tras un buen centro de Irven Ávila

Por el momento, los rimenses suman sus tres primeros puntos en el certamen continental y sueñan con seguir en competencia para tentar un posible pase a los octavos de final o clasificar a la Copa Sudamericana.

Formaciones Sporting Cristal vs. Universidad Católica

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún, Jesús Castillo; Leandro Sosa, Irven Ávila y Percy Liza.

Universidad Católica: Sebastián Pérez; Tomas Asta-buruaga, Ignacio Saavedra, Fernando Zampedri, Sebastián Galani, Fabián Orellana, Cristian Cuevas, José Fuenzalida, Raimundo Rebolledo, Juan Leiva y Alfonso Parot.

¿Qué canales transmiten el Sporting Cristal vs. U. Católica?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. U. Católica ONLINE GRATIS?

Para ver Sporting Cristal vs. U. Católica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.