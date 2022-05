[EN VIVO] The Strongest vs. Paranaense: ¿a qué hora y dónde ver duelo por Copa Libertadores?

MIRA AQUÍ EN VIVO The Strongest vs. Paranaense | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2022 HOY, martes 3 de mayo. El duelo iniciará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Fox Sports 3 y Star Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El cuadro brasileño llega a este duelo siendo segundo del grupo con 4 puntos. Su último partido lo perdió por la mínima diferencia ante Libertad. Por otra parte, el conjunto boliviano es último con dos unidades. En al primera rueda, Paranaense se llevó la victoria por la mínima diferencia (1-0) ante el club altiplánico.

The Strongest vs. Paranaense: ficha del partido

Partido The Strongest vs. Paranaense ¿Cuándo juegan? Martes 3 de mayo ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz ¿En qué canal? Fox Sports 3 y Star Plus

The Strongest vs. Paranaense: posibles alineaciones

The Strongest: Guillermo Viscarra; Luis Demiquel, Gonzalo Castillo, Fernando Saucedo, Luciano Ursino; Yvo Calleros, Gabriel Esparza, Henry Vaca Urquisa, Rodrigo Amaral; Enrique Triverio y Martin Prost.

Atlético Paranaense: Bento Matheus Krepski; Luis Manuel Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner Vinicius; Agustín Canobbio, Bryan García, David Terans, Christian Roberto Alves Cardoso, Vitor Hugo Naum dos Santos y Marcelo Cirino.

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Paranaense EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre The Strongest vs. Paranaense EN VIVO por la Copa Libertadores empezará a partir de las 5.15 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs. Paranaense EN VIVO?

Para ver el partido entre The Strongest y Atlético Paranaense EN VIVO por el Grupo B de la Copa Libertadores puedes seguirlo a través de la señal de Fox Sports 3 y Star Plus en Sudamérica.

¿Cómo ver The Strongest vs. Paranaense ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido The Strongest vs. Paranaense por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.