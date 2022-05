Liverpool vs. Villarreal: alineaciones confirmadas del duelo por las semifinales de la Champions

¿Quién será el primer clasificado? Liverpool vs. Villarreal jugarán el duelo de vuelta de la semifinal de la Champions League y definirán al primer finalista del máximo torneo europeo en el Stade de Francia. El cotejo, que se disputará este martes 3 de mayo a las 2.00 p. m., tendrá como escenario principal el estadio El Madrigal en España.

En el partido de ida jugado en Anfield, los dirigidos por Jürgen Klopp se impusieron por 2-0, por lo que parten con una ligera ventaja. Además, las casas de apuestas dan como favorito al cuadro ‘red’, que con un empate o perdiendo por una diferencia de un gol, conseguiría el tan ansiado boleto a la final. Sin embargo, los de Unai Emery ya saben lo que es dar el batacazo, pues eliminaron en cuartos al Bayern Múnich y en octavos a la Juventus.

A pocos minutos de que se inicie este cotejo, ambos técnicos ya presentaron sus alineaciones confirmadas. Por el lado de Liverpool, apelará a su dupla Mohamed Salah y Sadio Mané, mientras que Villarreal tendrá en la ofensiva a Dani Parejo.

Liverpool vs. Villarreal: alineaciones confirmadas

Liverpool FC: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Jota, Salah y Mané.

Alineación Liverpool

Villarreal CF: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso; Gerard Moreno y Dia.

Alineación Villarreal

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Villarreal?

Desde Perú, el choque Liverpool vs. Villarreal se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Conoce a qué hora empieza en otros países de la región:

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Villarreal por internet?

Para que no te pierdas el Liverpool vs. Villarreal por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.