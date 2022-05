Capitán de la selección masculina de vóley denuncia falta de agua en los entrenamientos

El capitán de la selección masculina de vóley, Eduardo Romay, denunció a través de sus redes sociales la crisis que atraviesa la Federación Peruana de Vóley actualmente. Según el deportista, en los entrenamientos de la referida disciplina los jugadores no contarían con el servicio de agua potable.

“Al parecer, la situación de la Federación Peruana de Vóley está tan crítica que no hay ni agua en los entrenamientos”, señaló el voleibolista de manera pública.

“Que duro como capitán el tener que sentarme con el presidente de la FPV y que me informe que no exista dinero para algo tan básico. Un año no muy prometedor”, se lamentó el capitán en su publicación.

Este medio conversó en noviembre del 2021 con el presidente de dicho ente, Gino Vegas, quien detalló la situación interna. Resaltó que el vóleibol peruano podría quedar desafiliado luego de ser declarado ante Indecopi en proceso de quiebra. Las seleccionadas de la categoría absoluta tuvieron que realizar una rifa para solventar sus pasajes para asistir al campeonato sudamericano en Colombia

Lejos de sus años de gloria, la situación del vóley peruano continúa pasando por uno de los momentos más complicados de su historia. El deporte de la net alta se encuentra sumido en una millonaria deuda que podría tener consecuencias gravísimas para el deporte nacional. Vegas indicó que esta suma de dinero que debe la FPV se viene acumulando desde gestiones anteriores.

El deporte que tanta alegría le brindó al pueblo peruano, subsiste para no verse perjudicado. Foto: captura video Volleyball World

El Poder Ejecutivo anunció a fines de setiembre pasado su apoyo a la FPV para evitar un ultimátum a este deporte a nivel internacional. Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, contó que recibieron la indicación del apoyo desde el Palacio de Gobierno. Medina detalló también que el Ejecutivo actuaría mediante el Ministerio de Educación (Minedu) para la asignación presupuestal con el objetivo de aliviar la crisis económica.