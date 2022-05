Real Madrid vs. Manchester City: ¿a qué hora juegan la semifinal de la Champions vía ESPN?

MIRA AQUÍ EN VIVO Real Madrid vs. Manchester City | Ambos equipos se enfrentarán por el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League este miércoles 4 de mayo. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Real Madrid llega a este duelo motivado luego de ganar la liga española el fin de semana a falta de cuatro fechas. Los merengues sacaron 15 puntos a su más cercano perseguidor, Barcelona. Por su parte, Manchester City goleó 4-0 a Leeds y sigue líder en la Premier League. Recordemos que en el partido de ida jugado en Inglaterra, los de Pep Guardiola ganaron 4-3.

Real Madrid vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Real Madrid vs. Manchester City: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema y Vinícius Júnior

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

El partido de vuelta entre Real Madrid vs. Manchester City por las semifinales de la Champions League se jugará este miércoles 4 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

La transmisión del Real Madrid vs. Manchester City EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y de manera ONLINE VÍA STREAMING a través de la plataforma Star Plus.

Argentina: ESPN, Fox Sports y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Manchester City debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.