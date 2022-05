Sporting Cristal vs. Universidad Católica: conoce las posibles alineaciones por la Libertadores

Sporting Cristal se juega la vida en la Copa Libertadores 2022 ante la Universidad Católica de Chile. Los celestes tienen la obligación de quedarse con los tres puntos si buscan siquiera clasificar para la Copa Sudamericana, debido a que son coleros del Grupo H y no tienen punto alguno.

Por otro lado, los cruzados estrenarán a su nuevo entrenador, Ariel Holan, quien regresa al conjunto chileno tras su paso por el fútbol mexicano y el brasileño. A diferencia de los rimenses, un empate les podría asegurar el tercer lugar de la tabla; sin embargo, los tres puntos los pone en pelea con Talleres por el segundo lugar y, por ende, por el pase a los octavos de final del certamen.

Sporting Cristal vs. Universidad Católica: posibles alineaciones

Sporting Cristal : Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzales, Irven Ávila y Percy Liza.

Universidad Católica: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Branco Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez, Juan Leiva; Gonzalo Tapia, Fernando Zampedri y Lucas Melano.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universidad Católica?

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Universidad Católica ONLINE GRATIS?

Para ver Sporting Cristal vs. Universidad Católica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, sigue la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.