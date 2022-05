¡Ni enterado! Juan Reynoso le deja un ‘recadito’ a los que piden su salida de Cruz Azul

Duro momento. El empate entre Cruz Azul y América por la Liga MX dejó como saldo muchas críticas hacia el entrenador Juan Reynoso. Con la culminación de la etapa regular, la Máquina no logró acceder de forma directa a la liguilla final y diversos sectores ya piden la salida del peruano del club.

Sin embargo, en plena conferencia de prensa, al ser consultado sobre una supuesta presión de los hinchas, el técnico dejó una frase que soprendió a los asistentes.

América y Cruz Azul protagonizan una nueva edición del clásico joven. Foto: Twitter

“De la presión, primera noticia. No sabía que había mucha presión, no escucho, no leo. En la calle, las pocas veces que salgo, son muestras de cariño, pero estas son redes y a veces las redes nos engañan y no nos damos cuenta, pero soy consciente de que el equipo tiene cosas por mejorar”, manifestó.

Si bien el estratega sostuvo en varias ocasiones que no tendría ningún problemas en dejar su cargo, la prensa local reportó que de no lograr el título, su partida se formalizaría; inclusive postularon algunos nombres para reemplazarlo.

“Es decisión de la directiva (sobre una eventual destitución). Veo a los jugadores metiendo, corriendo, no veo nada indolente con los jugadores. Dimos un pasito adelante, más allá de que no se logró el resultado. Esto es fútbol y lo otro termina siendo morbo. Algunos lo interpretarán de acuerdo con lo que piensan”, agregó.

Cabe resaltar que el conjunto azul terminó la primera fase en la octava casilla y solo registró una victoria en sus últimas seis presentaciones.