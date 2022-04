Liga 1 2022 EN VIVO: repasa la tabla de posiciones y programación de la fecha 12

El fútbol peruano no para. Desde este sábado 30 de abril hasta el lunes 2 de mayo se jugarán los 9 encuentros de la jornada 12 de la Liga 1 Betsson 2022. Torneo que tiene a tres líderes con el mismo puntaje: Sport Huancayo, Deportivo Binacional y Alianza Atlético. Por otro lado, los compadres Alianza Lima y Universitario están ubicados en la mitad de la tabla, al igual que Sporting Cristal.

Precisamente el conjunto de Roberto Mosquera abrirá la fecha en el Estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal vs. Deportivo Binacional se verán las caras desde la 1.15 p. m., seguido del duelo entre Melgar vs. Cienciano en el Monumental de la UNSA. El ‘Clásico del sur’ está pactado para las 3.30 p. m.

El domingo 1 de mayo será el día más cargado, pues se darán hasta cinco enfrentamientos. Alianza Atlético de Sullana vs. Ayacucho FC, en el Melanio Coloma desde las 11.00 a. m.; Atlético Grau vs. Universitario desde la 1.00 p. m. en el Estadio Municipal de Bernal; Mannucci vs. ADT Tarma en el Mansiche a la 1.15 p. m.; Alianza Lima vs. Carlos Stein desde las 3.30 p. m. en Matute y; finalmente, Sport Huancayo vs. César Vallejo desde las 6.00 p. m. en el IPD de Huancayo.

Por último, la fecha 12 se cierra el lunes 2 de mayo con los duelos entre Academia Cantolao vs. Sport Boys y UTC vs. Universidad San Martín a la 1.115 p. m. y 3.30 p. m., en los estadios Miguel Grau del Callao y Héroes de San Ramón, respectivamente.

Liga 1 2022 programación fecha 12

El encuentro entre Atlético Grau vs. Universitario de Deportes será televisado por Willax TV. En tanto, el resto de la jornada será transmitida por el canal GolPerú.

Liga 1 2022 tabla de posiciones