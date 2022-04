Carlo Ancelotti se rinde ante Karim Benzema: “Está haciendo un trabajo fantástico”

Real Madrid enfrentará a Espanyol este sábado 30 de abril por la fecha 34 de LaLiga Santander. Los madridistas podrían coronarse campeones del torneo español si consiguen un triunfo ante los catalanes. Previo a este duelo, Carlo Ancelotti brindó una conferencia de prensa y señaló que el plantel está concentrado netamente en conseguir el título local.

“Tras el partido ante el City, los jugadores ya pensaban en el Espanyol. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan. Ojalá lo podamos hacer mañana” , declaró.

Además, el italiano reconoció que podría haber algunos cambios en el equipo titular con respecto al once que arrancó ante el Manchester City. “Suelo hablar con los jugadores, cuya opinión es importante. Pero yo decido. No he encontrado a muchos jugadores que me digan que están cansados. La opinión del jugador es importante, pero no la más importante”, afirmó.

Finalmente, el estratega elogió la eficacia goleadora de su equipo y destacó el nivel que viene mostrando Karim Benzema a lo largo de temporada.

“Tenía mucha fe. Conozco muy bien a los jugadores. Karim está haciendo un trabajo fantástico. Vinicius también ha mejorado. Hemos tenido goles de Modric, de Toni. Casemiro ha marcado el gol ante el Getafe . Alaba ha marcado goles. Hemos tenido períodos de buen trabajo defensivo, pero el trabajo ofensivo ha sido importante”, concluyó.

Ancelotti se refirió al fichaje Kylian Mbappé

En las últimas horas, Mauricio Pochettino, técnico del PSG, se pronunció respecto al futuro de Kylian Mbappé y aseguró que se quedaría en el cuadro francés. Ante ello, Carlo Ancelotti habló sobre este tema. “Los entrenadores en la rueda de prensa no pueden decir toda la verdad. Es normal esto. El madridista piensa en dos cosas, ganar mañana y ganar el miércoles. Es en lo que pensamos”, manifestó.