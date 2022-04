¿Cómo ver Boca Juniors vs. Barracas Central EN VIVO vía ESPN y Star Plus por la Copa de la Liga?

Boca Juniors vs. Barracas Central EN VIVO Y EN DIRECTO, este sábado 30 de abril, desde las 5.00 p. m. (hora de Perú) y 7.00 p. m. (hora de Argentina) por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El cotejo tendrá como escenario la Bombonera y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles y jugadas destacadas.

Boca Juniors vs. Barracas Central: ficha del partido

Partido - Copa de la Liga Boca Juniors vs. Barracas Central ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de abril ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú) y 7.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? La Bombonera ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Boca Juniors vs. Barracas Central: la previa

Buscan su boleto. Boca Juniors necesita recuperarse de la derrota sufrida ante Corinthians por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto xeneize no tuvo una buena presentación en el torneo continental y espera cerrar su pase a los playoffs de la Copa de la Liga Profesional.

El elenco de Sebastián Battaglia, que contaría con la presencia de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, solo necesita tres puntos que asegurar su clasificación e intentarán conseguirlos en condición de local.

Por su parte, el elenco de Alfredo Berti tiene la obligación de triunfar en la Bombonera para llegar con chances al cierre de la etapa regular. El equipo bonaerense llega a este compromiso luego de igualar 1-1 ante Vélez en su última presentación.

Cabe resaltar que esta será la primera vez que ambas instituciones se enfrenten en la primera división. Barracas es debutante en el certamen.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Barracas Central?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Barracas Central?

El partido Boca Juniors vs. Barracas Central será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN en TV y Star Plus por internet para toda Sudamérica; asimismo, en territorio argentuno podrás seguirlo vía TNT Sports y Fox Sports.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Barracas Central por ESPN 2 en Sudamérica?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Barracas Central?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Barracas Central, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Barracas Central ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Boca Juniors vs. Barracas Central por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Barracas Central: alineaciones probables

Boca Juniors : Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Brian Calderara; Facundo Mater, Dylan Glaby o Carlos Arce, Pablo Mouche, Iván Tapia, Neri Bandiera; y Junior Arias. DT: Alfredo Berti.

¿Dónde se jugará el partido de Boca Juniors vs. Barracas Central?

El lugar donde se disputará el Boca Juniors vs. Barracas Central por la tercera fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional Argentina es el Estadio Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 54,000 espectadores.