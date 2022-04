Sergio Peña muestra preocupación por lesión de Carrillo y se sincera sobre Ricardo Gareca

Sergio Peña disputó gran parte de las eliminatorias sudamericanas con la selección peruana tras la Copa América 2021, donde Ricardo Gareca logró reformular su esquema con la inclusión del actual jugador del Malmo. Pese a iniciar con buen pie en el proceso hacia Qatar, su nivel fue bajando considerablemente y comenzó a perder protagonismo en la Bicolor.

Pese a esto, el volante de 26 años comentó en “Fútbol como cancha” que “compensó” su bajo rendimiento con la Blanquirroja. “ Mi nivel en algún momento no fue el mejor en tanto a trabajo con balón, pero mi trabajo en el tema defensivo creo que fue bueno . Cuando no estás muy preciso, hay que compensar con otra cosa. Siempre tuve la mentalidad de aportar al 100%”.

Además, tiene en mente poder disputar su primera Copa del Mundo. “Pienso mucho en poder jugar mi primer Mundial. Ya lo visualizaba desde las eliminatorias pasadas y cuando estuve muy cerca, me tocó quedarme fuera y en el día a día creo que es lo que más quiero”, agregó.

A Peña le preocupa la lesión de André Carrillo

Acerca de sus compañeros en Perú, dijo que no le preocupa la situación de Lapadula con su equipo; sin embargo, no piensa lo mismo sobre la ‘Culebra’ Carrillo. “Sobre Gianluca Lapadula, no es algo que me preocupe que no esté teniendo minutos porque él físicamente está bien. No tiene ninguna lesión. En e l caso de André sí es más preocupante, pero hablé con él y está recuperándose ”, mencionó.

Peña desea la continuidad del ‘Tigre’