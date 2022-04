Mundial 2022: lo que cuesta viajar a Qatar

La posibilidad de que Perú esté por quinta vez en un Mundial de Fútbol está intacta. El 13 de junio el país se paralizará cuando el combinado peruano juegue ante Emiratos Árabes o Australia, el repechaje que le podría dar la clasificación al Mundial de Qatar.

Lo que sí es seguro y demostrado, es que el Perú tiene el privilegio de tener la mejor “hinchada del mundo” . El espectáculo que protagonizó en las tribunas de Rusia 2018. La marea rojiblanca entonó a viva voz la canción, denominada el segundo himno nacional, Contigo Perú.

A pesar de la delicada situación económica que vive el país, hay una buena cantidad de aficionados que, con la esperanza de la clasificación, alistan maletas para viajar hasta Qatar, el lejano país asiático, para vivir presencialmente el buen fútbol que demuestra la bicolor.

El gerente de la agencia de viajes Trotamundos, Edy Carpio, en Arequipa, recordó que para la justa deportiva desarrollada en Rusia hubo entre 1000 y 1200 arequipeños que viajaron . Adquirieron un paquete que incluyó el pasaje aéreo por 4 500 dólares. Calcula que, si Perú logra meterse al torneo más importante que organiza la Fifa, habrán por lo menos 600 personas de la región en Qatar, si es que se la bicolor pierde en el repechaje habrían por lo menos 100.

A pesar de que en Rusia hubo varios hinchas con problemas, las actuales agencias de viajes aseguran que se cumplirán con los ofrecimientos. “Hay garantía de que te van a dar por lo que vas a pagar, en los paquetes que se dan hoy no se consideran los boletos aéreos pero sí hoteles de lujo, por ejemplo”, refirió Carpio.

Los paquetes para el Mundial de Qatar consideran, por ejemplo, entradas para tres partidos en cualquier etapa, alojamiento en hotel 4 estrellas, traslados al estadio, impuestos y un tour por la ciudad. Ese paquete vale 12 183 dólares. Los mismos beneficios, pero solo para presenciar dos partidos, cuestan 8700 dólares.

Para pasarla bien en Qatar el gasto mínimo de una persona es de 10 mil dólares. El paquete más económico es de 5600 dólares: con derecho a ver tres partidos en la fase eliminatoria, alojamiento y traslados. La persona interesada podría gastar entre 5000 y 6000 mil dólares más en los pasajes aéreos y la alimentación. El total es entre 10000 y 11000 dólares. Los precios pueden variar según la cantidad de días que el aficionado quiera permanecer en el país asiático.

“Es un país caro. Por cien dólares te cambian 264 real catarís (moneda oficial). Allá uno debe gastar mínimamente esa cantidad diariamente”, dice el empresario.

Otro tema importante es que allá no puedes dormir en las calles, precisa Carpio. Es un país especial, no es como Rusia, no es fácil para irse a aventurar, Muchos compatriotas no la pasaron bien en Rusia. Algunos tuvieron que pedir ayuda a otros peruanos para dormir en una sala. Son países muy distintos, tienen sus normas estrictamente establecidas”, explicó el especialista en turismo y viajes a todo el mundo.

Para finalizar, como buen hincha peruano, desea que la selección de Ricardo Gareca logre un lugar en el grupo “D” en el que enfrentaría a Francia, actual campeón mundial, Dinamarca y Túnez.

“Recomiendo que los interesados en viajar acudan a todas las agencias de viajes posibles para cotizar precios. Los paquetes que se ofrecen tienen respaldo de la Fifa, por las entradas, hay garantía. A pesar de la situación económica habrá muchos viajeros en los que encontraremos varias damas porque desde allá nos han enviados telenovelas que son muy seguidas. Además el incremento de las damas en el gusto por el fútbol ha crecido tremendamente”, concluyó.