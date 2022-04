➤ Fortaleza vs. Alianza Lima: ¿a qué hora y dónde ver el partido por Copa Libertadores?

Fortaleza vs. Alianza Lima se juega este miércoles 27 de abril por la tercera jornada de la Copa Libertadores. El encuentro será en el Estadio Castelão y está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora brasileña). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Fortaleza vs. Alianza Lima: ficha del partido

Copa Libertadores - Fecha 3 Fortaleza vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de abril ¿A qué hora juegan? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Castelão ¿Dónde lo transmiten? ESPN y Star Plus

Fortaleza vs. Alianza Lima: hora del partido

En todo el territorio peruano, el cotejo Fortaleza vs. Alianza Lima se disputará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Fortaleza vs. Alianza Lima?

La señal encargada de televisar el encuentro Fortaleza vs. Alianza Lima será ESPN 2 en territorio peruano.

¿Cómo ver Fortaleza vs. Alianza Lima vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Fortaleza vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Fortaleza vs. Alianza Lima por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Fortaleza vs. Alianza Lima?

El partido entre Fortaleza vs. Alianza Lima por la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo en el Estadio Castelão, ubicado en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará, Brasil. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 63.000 personas.