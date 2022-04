¿A qué hora juega Colo Colo vs. River Plate por la Copa Libertadores 2022?

Ver Colo Colo vs. River Plate EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 27 de abril por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental David Arellano de la ciudad de Santiago. El minuto a minuto del partido lo podrás seguir en La República Deportes.

¿Cómo llega Colo Colo ante River Plate?

Colo Colo llega a la cita tras sumar un punto en el último minuto el pasado domingo frente a su mayor rival en la Liga chilena, Universidad Católica. El Cacique empató en el tiempo añadido, e incluso pudo ganar en el agregado tras una mala primera parte en la que se vio ampliamente superado por los Cruzados.

Los albos no contaron en ese partido con una de sus estrellas, el delantero argentino Juan Martín Lucero, quien, según dijo hoy su entrenador, Gustavo Quinteros, podría volver en el partido de Copa Libertadores. “Hace dos días entrena normal, está bien”, dijo el técnico, más pesimista sobre la posibilidad de recuperar al defensor Emiliano Amor.

¿Cómo llega River Plate ante Colo Colo?

Con la misma intención llegan a Santiago de Chile los hombres del Marcelo Gallardo, quien recupera para esta cita a dos importantes hombres que estaban lesionados: Ezequiel Barco y Enzo Pérez. No obstante, es posible que ambos comiencen el partido desde el banco.

El Millonario llega a la capital chilena con el deseo de revertir la tendencia negativa en la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022 en las dos últimas fechas: hace una semana perdió por 1-0 ante Talleres de Córdoba y este último domingo un empate en casa a uno con Atlético Tucumán.

Con información de EFE.

Colo Colo vs. River Plate: ficha del partido

Colo Colo vs. River Plate Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de abril ¿Dónde? Estadio Monumental David Arellano de Santiago ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. River Plate por la Copa Libertadores 2022?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 3.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Colo Colo vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS?

Colo Colo vs. River Plate en Perú: Star+

Colo Colo vs. River Plate en Chile: Fox Sports 1 Chile, Star+

Colo Colo vs. River Plate en Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Colo Colo vs. River Plate en Bolivia: Star+

Colo Colo vs. River Plate en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Colo Colo vs. River Plate en Colombia: Star+, ESPN

Colo Colo vs. River Plate en Ecuador: Star+, ESPN

Colo Colo vs. River Plate en Internacional: Facebook Watch

Colo Colo vs. River Plate en Paraguay: Star+

Colo Colo vs. River Plate en España: Movistar+, DAZN, DAZN 2

Colo Colo vs. River Plate en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Colo Colo vs. River Plate en Uruguay: Star+

Colo Colo vs. River Plate en Venezuela: ESPN, Star+.

¿Qué canal es ESPN 2 en Perú?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Colo Colo vs. River Plate EN VIVO vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Colo Colo vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Colo Colo vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Colo Colo vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus y ver el Colo Colo vs. River Plate debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Dispositivos con tar Plus

Android

iOS

Televisores

Consolas

Celulares.

Colo Colo vs. River Plate: alineaciones probables

Colo Colo : Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. DT: Gustavo Quinteros.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz o Esequiel Barco; Matías Suárez y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

¿Dónde se jugará el partido de Colo Colo vs. River Plate?

El lugar donde se disputará el Colo Colo vs. River Plate por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la ciudad de Santiago, en Chile.