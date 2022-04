Djokovic revela que padece una extraña enfermedad y genera preocupación en el tenis

No la pasa bien. La presente temporada de Novak Djokovic se encuentra marcada por los infortunios. Luego de manifestar su postura antivacunas, hecho que lo descartó del Australian Open y lo alejó de la cima del ranking, el tenista pudo volver a jugar y su última actuación en el ATP 250 de Belgrado generó preocupación entre sus seguidores.

Para sorpresa de muchos, el deportista de 34 años cayó en la final ante el ruso Andy Rubelv por 2-6, 7-6 y 0-6. Lo que más llamó la atención fue verlo terminar el duelo con un marcador en cero y con un nivel muy por debajo del habitual. Al respecto, ‘Nolé’ respondió y reveló que esto se relaciona con una extraña enfermedad.

Novak Djokovic no pudo revalidar el título qeu logró el año pasado. Foto: EFE

“Esto nunca me había pasado antes, tal vez al inicio de mi carrera. Lo de Montecarlo y lo de hoy (por ayer) tiene algo que ver con la enfermedad que tenía, la recuperación está tardando más de lo que esperaba. No estaba tan cansado hasta el final del segundo set, pero en el 5-4 del segundo set ahí empezó todo. Gané el tie-break, pedí un tiempo médico, quería luchar en el tercer set pero solo duré dos juegos, el resto no fue agradable de ver”, sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, el número 1 del ranking mundial (recuperó esta posición en marzo) enfatizó que lo ocurrido durante su presentación no guarda ninguna relación con la COVID-19 y evitó exponer los pormenores de su estado de salud.

“La enfermedad no tiene nada que ver con el coronavirus. No quiero dar detalles, no es necesario. Afectó severamente a mi cuerpo y a mi metabolismo durante varias semanas. No tuve tiempo suficiente para preparar el torneo de Montecarlo, pero tenía muchas ganas de jugar allí. Pero tengo que mirar el lado positivo, sigo mejorando y he jugado partidos a tres sets con cosas positivas”, agregó.

Cabe resaltar que hace varios años se pudo conocer que Novak Djokovic era celiaco. Al no lograr recuperarse de las lesiones en el tiempo establecido, el serbio se sometió a diversas pruebas para saber el porqué y descubrió su padecimiento; inclusive tuvo que modificar su dieta para continuar compitiendo.