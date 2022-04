¿Cómo ver el Universitario vs. Sport Boys EN VIVO?

El cotejo Universitario vs. Sport Boys será importante para los cremas, quienes si bien se encuentran en una posición expectante en la tabla de la Liga 1, también se han visto afectados por la derrota 4-1 ante Alianza Lima en el Monumental. Dicha caída ha producido un quiebre en la moral del equipo. Tras ello, el histórico José Luis ‘El Puma’ Carranza no se desmotiva y recordó que en 1999 la ‘U’ campeonó en Matute. El compromiso entre rosados y estudiantiles se jugará este domingo 24 de abril a las 3.30 p. m.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys?

En todo el territorio peruano, el cotejo Universitario vs. Sports Boys se disputará a partir de las 3.30 p. m. (hora de Perú).

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs. Sport Boys?

La transmisión del compromiso entre Universitario vs. Sport Boys por la fecha 11 de la Liga 1 estará a cargo de GolPerú. Dicha empresa cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los clubes de la primera división.

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Sport Boys por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Universitario vs. Sport Boys en Tarjeta roja?

Para ver el partido por Tarjeta Roja, sigue estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Universitario vs. Sport Boys

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver gratis en internet por TARJETA ROJA, debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Universitario vs. Sport Boys