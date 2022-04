[EN VIVO] River Plate vs. Atlético Tucumán: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Liga Argentina?

River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO se enfrentan en el Estadio Monumental de Núñez, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) o 7.00 p. m. (hora argentina), desde la señal de ESPN. El duelo por la jornada 12 en la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022 lo podrás seguir a través de La República Deportes, con el marcador actualizado minuto a minuto, la recopilación en video de los goles y el resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy.

River Plate vs. Atlético Tucumán: ficha del partido

Partido River Plate vs. Atlético Tucumán Fecha Domingo 24 de abril Hora 5.00 p. m. (hora peruana) o 7.00 p. m. (hora argentina) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Monumental de Núñez

¿A qué hora juega River Plate vs. Atlético Tucumán?

En todo el territorio peruano, el cotejo River Plate vs. Atlético Tucumán se disputará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Atlético Tucumán?

La señal encargada de televisar el encuentro River Plate vs. Atlético Tucumán será ESPN y Star Plus en territorio sudamericano.

¿Cómo ver EN VIVO River Plate vs. Atlético Tucumán vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Atlético Tucumán por internet, puedes sintonizar Star Plus. Además, tienes la opción de sumarte a la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes, donde encontrarás todos los detalles del duelo, como goles, jugadas, resumen, entre otros.

River Plate vs. Atlético Tucumán: últimos partidos

Atlético Tucumán 1-1 River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 11.12.21

Atlético Tucumán 1-2 River Plate | Copa Argentina | 07.04.21

River Plate 0-1 Atlético Tucumán | Liga Profesional de Fútbol | 14.03.20

Atlético Tucumán 1-1 River Plate | Copa de la Liga Profesional | 07.03.20

River Plate vs. Atlético Tucumán: posibles alineaciones

River Plate : Franco Armani; Emanuel Mammana, Jonathan Medina, Leandro Pírez, Elías Gómez; Santiago Simon, Bruno Zuculini, Nicolás de la Cruz; Enzo Fernández, Matías Suaréz, Brian Romero.

Atlético Tucumán: Dante Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Gastón Romero, Ramiro Rodríguez, Cristian Menéndez, Augusto Lotti.

River Plate vs. Atlético Tucumán: pronósticos

Betsson: gana River Plate (1,19) | empate (6,40) | gana Atlético Tucumán (12,50)

Inkabet: gana River Plate (1,20) | empate (6,50) | gana Atlético Tucumán (13,00)

Doradobet: gana River Plate (1,20) | empate (6,33) | gana Atlético Tucumán (12,00)

Meridianbet: gana River Plate (1,20) | empate (6,36) | gana Atlético Tucumán (11,94)

Te Apuesto: gana River Plate (1,19) | empate (5,80) | gana Atlético Tucumán (11,00).

¿Dónde juegan River Plate vs. Atlético Tucumán?

El partido entre River Plate vs. Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022 se llevará a cabo en el Monumental de Núñez, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 72.000 personas.