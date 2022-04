Jean Ferrari tras ingreso de hinchas a entrenamiento: “Descarto agresiones físicas”

Caer ante su clásico rival ha sido un duro golpe para el plantel y para el hincha de Universitario. Pese a estar sexto en la tabla y a solo cinco puntos del líder de la Liga 1, hay quienes no pasan por agua tibia la derrota del domingo pasado en el Monumental. Los barristas cremas no encontraron mejor forma de hacer sentir su voz de protesta que llegar a Campo Mar para recriminarle a los jugadores lo sucedido.

Se dijo que hubo cambio de palabras, pero también agresión por parte de la barra hacía los jugadores, algo que fue desmentido por el administrador crema, Jean Ferrari.

“Ha habido cruce de palabras fuertes entre hinchas y jugadores en Campo Mar. Pero tejen historias que no hay. Yo he hablado puntualmente con Novick y Alonso, me dijeron que hubo intercambio fuerte de palabras. Descarto agresiones físicas”, dijo a RPP para luego asegurar que estaba previsto la “visita” de la barra al lugar de entrenamiento del primer plantel. “Nosotros rechazamos actos de violencia. Yo percibía que podía pasar algo parecido y por eso pusimos seguridad. Estas situaciones a veces suceden, es un tema pasional, pero se puede minimizar con medidas de precaución”, agregó.