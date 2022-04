➤ WWE Monday Night RAW: ¿A qué hora y dónde ver el show de hoy?

Ver WWE Monday Night RAW EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 18 de abril previo a WrestleMania Backlash 2022. El show de lucha libre comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se realizará en el Estadio Keybank Center de la ciudad de Buffalo. El minuto a minuto con fotos y videos se podrá seguir aquí a través de La República Deportes.

Cody Rhodes tuvo su primer combate oficial en la marca roja en seis años frente a The Miz; sin embargo, fue interceptado por Seth Rollins y ambos confirmaron un nuevo duelo para Backlash. La Pesadilla Americana dejó claro sus intenciones de ganar todo e ir por el campeonato mundial y demostrar qué es el mejor de todos. Hoy estará nuevamente en Raw.

Finn Bálor pondrá en juego el título de los Estados Unidos contra Theory , quien ha sido apoyado por Vince McMahon desde hace varios meses. No se sabe si alguien podría interferir en la lucha, pero el irlandés llega como favorito, aunque su rival podría utilizar recursos ilegales para salirse con la suya.

Este lunes habrá otro enfrentamiento oficial y será por los campeonatos en parejas de la WWE. Sasha Banks y Naomi defenderán sus cinturones ante Liv Morgan y Rhea Ripley . Ambos dúos han luchado entre sí individualmente y hubo victorias para los dos lados. Asimismo, ya se midieron en la Noche 2 de WrestleMania 38 en una triple amenaza.

Bianca Belair también está confirmada para que aparezca esta noche; así como Becky Lynch. Ninguna se ha vuelto a encontrar desde su batalla en la Vitrina de los Inmortales. Aún no se sabe si The Man va a querer su revancha o si la rivalidad la llegó a su fin. El hecho es que The EST ya tiene rival, Sonya Deville.

WWE Monday Night RAW: ficha de transmisión

WWE Monday Night RAW ¿Cuándo se emite? HOY, lunes 18 de abril ¿Dónde? Keybank Center de Buffalo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2

¿A qué hora ver WWE Monday Night Raw?

¿En qué canales ver WWE Monday Night Raw?

¿Qué canal es Fox Sports 2?

¿Cómo ver WWE Monday Night Raw ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del WWE Monday Night Raw por internet, puedes sintonizar la señal de Fox Sports 2

¿Dónde se realiza el WWE Monday Night Raw?

El lugar donde se celebrará el WWE Monday Night RAW es en el Keybank Center, ubicado en la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York, Estados Unidos.