River Plate vs. Banfield: ¿a qué hora y dónde ver el partido de la Copa de la Liga Profesional?

River Plate vs. Banfield EN VIVO se enfrentan este domingo 17 de abril desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Argentina) por la jornada 10 de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio Florencio Sola. El duelo será televisado por Fox Sports Premium, ESPN y Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este choque y de los partidos de hoy, puedes ver el live streaming de La República Deportes. Aquí tendrás el horario, canal, alineaciones y el minuto a minuto del compromiso.

River Plate vs. Banfield: ficha del partido

River Plate vs. Banfield Copa de la Liga Profesional ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 17 de abril ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Argentina) ¿Dónde? Estadio Florencio Sola ¿Canal? Fox Sports Premium, ESPN y Star Plus.

River Plate vs. Banfield: previa

River Plate visita al Banfield por la jornada 10 del grupo A de la Copa de la Liga Profesional. Los millonarios tendrán un difícil partido ante el cuadro del Taladro, que vive un presente muy bueno en el fútbol argentino.

Ambos equipos vienen de ganar sus últimos partidos que disputaron el último fin de semana. Los de Gallardo se impusieron por 4-2 ante Argentinos Juniors y los de Diego Omar Dabove vencieron de visita por la mínima diferencia ante Patronato.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Banfield?

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Cómo ver River Plate vs. Banfield EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿En qué canal VER River Plate vs. Banfield EN VIVO?

El duelo River Plate vs. Banfield será transmitido por la señal de FOX Sports Premium en territorio argentino. FOX Sports Premium, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva de este duelo.

¿Cómo VER Fox Sports Premium?: precios para contratar pack fútbol argentino

Si deseas ver los canales FOX Sports Premium para así poder disfrutar de toda la emoción del fútbol albiceleste, debes ingresar al portal packfutbol.com.ar para solicitar el servicio de estas señales exclusivas en Argentina.

Contratar FOX Sports Premium en DirecTV – abono mensual: US$ 665 – Prepago: US$ 189

Contratar FOX Sports Premium en Cablevisión – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Telecentro – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Supercanal – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TeleRed – abono mensual: US$ 6

Contratar FOX Sports Premium en Dibox – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en GigaRed – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Express – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TVCOA – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Claro TV – abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Movistar TV – abono mensual: US$ 665.

¿Dónde ver Fox Sports Premium EN VIVO ONLINE GRATIS?

Antina: 200

Televisora Color: 20/62/2/117

Telecentro: 206/111/1017

DirecTV: 604/1604/4000

InTV: 6029

Cablevisión: 123/603

TeleRed: 58/128

Cabletel: 213

Cablevideo: 609

Supercanal: 131/130

Cablevisión flow: 123/603

¿Cómo ver River Plate vs. Banfield en Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Banfield por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Banfield?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Banfield, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.