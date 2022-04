Cristiano Ronaldo festeja los 60 hat-tricks ‘equilibrados’ en su carrera

Los tres goles de Cristiano Ronaldo, en el duelo del último sábado contra Norwich City, le sirvieron al Manchester United para seguir en la pelea por clasificar a la próxima edición de la Champions League. En un cotejo donde los diablos rojos se dejaron empatar momentáneamente un 2-0 a favor, CR7 se erigió como salvador con un hat-trick, el cual se posiciona como el número 60 de su carrera.

Aunque declaró que priorizaba los éxitos colectivos por encima de los logros individuales, un día después del partido, el artillero luso no pudo ocultar su alegría por llegar a una cifra tan especial, sobre la cual compartió un sorprendente dato que pronto espera dejar desactualizado.

“30 hat-tricks antes de los 30 y 30 hat-tricks después de los 30. ¡Es hora de desequilibrar la balanza!”, escribió el delantero portugués de 37 años en sus cuentas de redes sociales. Con 21 tantos en competencias locales e internacionales en el presente curso, el ‘Bicho’ es el goleador de su club en la temporada 2021-22.

Mensaje de Cristiano Ronaldo. Foto: captura de Twitter

Tras quedar fuera de la Champions, la FA Cup y ya sin chances de pelear por la Premier League, el gran objetivo del United es terminar entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones de la liga inglesa. Por ello, Cristiano invocó a sus compañeros a esforzarse hasta lo último para alcanzar dicha meta.

“Bien hecho, muchachos, tremendo esfuerzo de todos. ¡No nos rendiremos, lucharemos hasta el final!”, arengó CR7 desde su cuenta de Instagram.

Próximo DT del United no contaría con Cristiano

A pesar de ser uno de los más determinantes en Old Trafford, la continuidad de Ronaldo en Manchester no estaría asegurada. De acuerdo con el diario Daily Star, el neerlandés Erik ten Hag, quien sería el próximo DT del equipo, no tendría en sus planes al luso, por lo cual pediría su venta.

