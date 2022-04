[EN VIVO en ESPN] River Plate vs. Banfield por la Copa Liga Profesional: ¿cuándo y a qué hora ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO River Plate vs. Banfield. Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 10 de la Copa Liga Profesional de Argentina este domingo 17 de abril. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

River Plate vs. Banfield: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Enzo Fernández; Juan Fernando Quintero, Agustín Palavacino; Braian Romero y Julián Álvarez.

Banfield: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Matías Romero, Juan Andrada, Giuliano Galoppo, Agustín Urzi; Darío Cvitanich y Ramiro Enrique.

River Plate vs. Banfield: ficha del partido

Copa Liga Profesional de Argentina River Plate vs. Banfield ¿Cuándo juegan? Domingo 17 de abril ¿A qué hora ver? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Florencio Sola

¿A qué hora juegan River Plate vs. Banfield?

El encuentro entre River Plate vs. Banfield se jugará este domingo 17 de abril desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu zona:

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs. Banfield vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs. Banfield en Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Banfield por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Banfield?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Banfield, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se juega el partido River Plate vs. Banfield?

El encuentro entre River Plate vs. Banfield se disputará en el Copa Liga Profesional es un estadio perteneciente al Club Atlético Banfield. Se encuentra ubicado en la calle Arenales al 900, en pleno centro de la ciudad de Banfield.