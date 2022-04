El emocionante recuento de Edison Flores de su gol a Colombia por eliminatorias

El acceso de la selección peruana al repechaje rumbo a Qatar 2022 todavía sigue dando que hablar. Uno de los últimos en referirse a este logro fue Edison Flores. El volante del DC United conversó con el programa “Al ángulo” y contó algunos detalles de las históricas campañas de la Bicolor en las dos últimas eliminatorias.

En una parte de la entrevista, el futbolista nacional reveló los pormenores del tanto que el marcó a Colombia por la fecha 15 del proceso clasificatorio. “Estaba muy motivado porque volví a jugar con mis compañeros. En mi mente solo estaba tener una oportunidad y poder aprovecharla”, contó.

Sobre el inicio de la jugada del gol, el Orejas confesó que miró constantemente a Christian Cueva para decidir qué hacer. “En la jugada del gol, yo estaba cerrando a Cuadrado en el área grande. Recuperamos el balón y yo me voy nomás. Cuando veo que el ‘Cholo’ (Cueva) engancha hacia adentro, me sobreparo, y cuando ya está bien posicionado yo sigo”, señaló.

Pese a la velocidad de la jugada, Flores contó que se tomó el trabajo de mirar a los jugadores rivales que podían acercársele antes de decidir que debía definir él solo la jugada. “Sabía que Yerry Mina venía siguiéndome, pero ya estaba muy adelante de él, era casi imposible que me alcanzara. En esos momento, lo que a mí me ayuda a pegarle fuerte —porque si no le pegaba así no entraba— es que acomodo el acuerpo y le pego al primer palo”, contó.

El ‘20′ de la Bicolor también explicó por qué no decidió pegarle al segundo palo de David Ospina. “El segundo palo no fue mi idea porque ya me había metido una corrida de 50 a 70 metros y ya no me daba para cruzar el balón. Para hacer eso necesitba más fuerza, más viada y un poco más de tiempo. Además, el traslado iba a ser muy largo”, sentenció.