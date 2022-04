¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO por la Copa Libertadores 2022?

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO se miden este miércoles 13 de abril, desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora de Chile), por la fecha 2 del Grupo F en la Copa Libertadores 2022. La transmisión del duelo, que se jugará en el Estadio Monumental de Chile, irá por la señal de ESPN y Fox Sports 1, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE, con las formaciones iniciales, el minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Alianza Lima vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Miércoles 13 de abril ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Monumental de Chile ¿En qué canal? Fox Sports 1, ESPN

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

En Perú, el Alianza Lima vs. Colo Colo se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (6.00 p. m. en Chile). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 14).

En pos de sus primeros puntos de esta Copa Libertadores 2022, Alianza Lima tiene una complicada visita a Colo Colo por la segunda jornada del Grupo F del certamen. Los blanquiazules volvieron al triunfo hace poco en la liga peruana y esperan hacerlo también a nivel internacional.

En su estreno por la Copa, el conjunto de Carlos Bustos cayó por la mínima frente a River Plate en Lima, resultado que no solo prolongó a 24 su racha de partidos seguidos sin ganar, sino también lo privó de contar con Aldair Rodríguez para este choque luego de que el delantero viera la roja por una brutal falta sobre Robert Rojas.

El Cacique, en cambio, sacó un triunfo importante en Brasil frente a Fortaleza, con goles de Juan Martín Lucero y Pablo Solari. La mala noticia fue la expulsión del defensa Emiliano Amor en los minutos del tiempo añadido.

Alianza Lima y Colo Colo nunca se habían enfrentado de forma oficial hasta ahora. En la Libertadores, la mejor actuación de los chilenos fue el campeonato de la edición 1991, mientras que los victorianos lograron llegar hasta semifinales en dos oportunidades (1976 y 1978).

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Colo Colo?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs. Colo Colo irá por la señal de ESPN para casi toda Sudamérica. En Chile, el encuentro lo pasará Fox Sports 1.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Colo Colo por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Colo Colo por internet, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Pronósticos de Alianza Lima vs. Colo Colo

Las previsiones de las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar este partido a Colo Colo, cuyo triunfo paga 1,33 como máximo. La victoria de Alianza Lima se cotiza en hasta 11,00, mientras que el empate llega a la cuota de 5,50.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs. Colo Colo

Estos serían los once titulares de Alianza Lima vs. Colo Colo por la fecha 2 de la Copa Libertadores:

Alianza Lima: Ángelo Campos, Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Cristian Benavente, Hernán Barcos.

Colo Colo: Bryan Cortés, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pavez, Leonaro Gil, Juan Martín Lucero, Gabriel Costa.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

El escenario de este compromiso será el Estadio Monumental David Arellano, recinto ubicado en la ciudad chilena de Santiago, propiedad del Club Social y Deportivo Colo Colo.