[EN VIVO] Bayern Múnich vs. Villarreal HOY por Champions League 2021-22

Bayern Múnich vs. Villarreal EN VIVO se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2021-22. El cotejo se juega en el Allianz Arena y arranca a las 2.00 p. m. (hora peruana) vía ESPN 2 y Star Plus. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, ingresa la TRANSMISIÓN ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto con el marcador actualizado, videos de los goles y narración de las jugadas más importantes.

Bayern Múnich vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Bayern Múnich vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 12 e abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Allianz Arena ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Villarreal?

En territorio peruano, el duelo Bayern Múnich vs. Villarreal se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El poderoso Bayern Múnich sufrió una inesperada derrota en su visita al Villarreal por el duelo de ida de estos cuartos de final de la Champions League. En la revancha que se disputará este martes en Alemania, los bávaros tienen la obligación de ganar para darle vuelta a este resultado y meterse en las ‘semis’ del torneo.

El equipo de Julian Nagelsmann cayó 1-0 en el primer cruce, aunque la diferencia pudo haber sido mayor si el conjunto español hubiera estado más acertado en la definición. Para revertir esta llave, el cuadro germano debe vencer por dos o más goles, aunque en caso de hacerlo solo por un tanto puede forzar el tiempo extra.

El Submarino Amarillo, vigente campeón de la Europa League, quiere seguir consolidándose como la sorpresa de la temporada. Su triunfo por la mínima gracias al gol de Arnaut Danjuma, le representa una ventaja para visitar el Allianza Arena, pero también un deber de mostrarse más aplicado que nunca en la defensa para soportar las arremetidas de los alemanes.

Bayern Múnich y Villarreal se han enfrentado tres veces por la Champions, con balance de dos victorias para los teutones y una para los ibéricos. Los primeros han sido campeones de este certamen hasta en seis ocasiones, mientras que los segundos llegaron como máximo hasta semifinales.

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Villarreal?

El Bayern Múnich vs. Villarreal se podrá ver vía ESPN 2 en todos los países hispanohablantes de Sudamérica, excepto Argentina (Fox Sports) y Chile (Fox Sports 1).

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Space

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Galavisión, TUDN USA, Paramount+

España: Movistar Liga de Campeones 1, M. Liga de Campeones UHD 1, LaLiga TV M1.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Villarreal por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Villareal 1-0 Bayern Múnich por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Bayern Múnich vs. Villarreal

Villareal 1-0 Bayern Múnich | 06.04.22

Bayern Múnich 3-1 Villarreal | 22.11.11

Villareal 0-2 Bayern Múnich | 14.09.11.

PUEDES VER: Freddy Rincón en coma inducido tras accidente de tránsito

Alineaciones probables de Bayern Múnich vs. Villarreal

Estos son los onces titulares en el Bayern Múnich vs. Villarreal para esta jornada de martes de la Champions League.

Bayern Múnich : Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry; y Lewandowski. DT: Julian Nagelsmann.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso; Gerard Moreno y Danjuma. DT: Unai Emery.

¿Dónde juegan Bayern Múnich vs. Villarreal?

El escenario de este compromiso será el Allianza Arena, recinto deportivo ubicado en la ciudad alemana de Múnich, con capacidad para albergar a 75.000 espectadores.