¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO por la Copa Libertadores?

El cotejo Boca Juniors vs. Always Ready por la Copa Libertadores será la oportunidad que tendrán los xeneizes de revertir el mal resultado que obtuvieron en su debut frente al Deportivo Cali. El fracaso de los bosteros en su debut ha sido tan evidente que la reacción de Luis Advíncula en dicho partido ante uno de sus rivales fue muy debatida entre los periodistas argentinos. Por otro lado, preocupa la lesión del también peruano Carlos Zambrano, ya que el ‘Kaiser’ tiene una herida grado II en el isquiotibial derecho.

Conoce más acerca de esta contienda, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones de los equipos y la forma de estar atento a todas las incidencias del duelo EN VIVO ONLINE GRATIS.

Boca Juniors vs. Always Ready: ficha del partido

Copa Libertadores Boca Juniors vs. Always Ready Día Martes 12 de abril Hora 5.15 p. m. (hora peruana) Canal ESPN, Star+ Lugar Estadio La Bombonera

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Always Ready?

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Venezuela y Bolivia: 6.15 p. m.

Estados Unidos (este): 6.15 p. m.

Estados Unidos (pacífico): 3.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Always Ready?

El partido entre Boca Juniors vs. Always Ready puede ser visto por ESPN para todo Latinoamérica. Si es que no tienes la opción de sintonizarlo por la señal de TV, puedes seguir el partido por la plataforma online de Star Plus.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes la oportunidad de estar atento al compromiso por cable, satélite o streaming, puedes prestar atención al MINUTO A MINUTO de este cotejo por medio de la web de La República Deportes con todas las incidencias del mismo.

Boca Juniors vs. Always Ready: alineaciones probables

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Aranda, Rojo, Sandez; Medina, Fernández, Cordero, Molinas; Vásquez, Villa.

Always Ready: Giménez; Enoumba, Rambal, Cabrera, Flores; Adrian, Cristaldo, Chumacero, Arce, Ramallo; Riquelme.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Always Ready?

El compromiso se disputará en La Bombonera de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el conjunto xeneize será local en esta ocasión.