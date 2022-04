Liga 1: Deportivo Municipal es el nuevo puntero

Por Mariano López V.

Hasta ahora, el siglo XXI ha sido más que complicado para el hincha de Deportivo Municipal, uno de los clubes históricos del fútbol peruano. Por diversas razones, la inconfundible ‘Academia’ se vio obligada a pasear su fútbol por segunda división, por Copa Perú y por canchas que tenían más tierra que césped. Su hinchada siempre estuvo a su lado, y hoy que ‘Muni’ se ubica en el primer lugar del Apertura en base a trabajo y buen juego, son los más indicados para celebrar.

‘La Franja’ sumó ayer, en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, tres puntos claves ante Carlos Mannucci en un partido sumamente reñido, donde ambas escuadras tuvieron opciones de quedarse con la victoria. Sin embargo, el equipo dirigido técnicamente por el argentino Hernán Lisi sacó provecho de una de sus armas preferidas: el remate desde fuera del área. Fue así que el mediocampista Kevin Peña convirtió un verdadero golazo (37′). Con su labor realizada, a los ediles no les quedaba otra que esperar el Binacional vs. Atlético Grau en Juliaca y cruzar los dedos para que el ‘Poderoso del Sur’ no gane. De esa manera, terminarían la fecha nueve del Apertura como únicos punteros.

Al final, y para gran decepción del público que se dio cita al Guillermo Briceño Rosamedina, el ‘Bi’ no pudo pasar del empate ante Grau. Incluso, los piuranos abrieron el marcador mediante Ray Sandoval (61′). El defensa central Nicolás Marotta igualó las acciones a poco del pitazo final (89′), otorgándole un punto a Binacional que lo mantiene en el segundo puesto. En otros resultados, Cienciano goleó 5-0 a Alianza Atlético en Cusco y Sport Huancayo sorprendió, de visita, a Cantolao. Luis Benites anotó por duplicado.

Reacción

Kevin Peña, mediocampista de Municipal

“Destaco el esfuerzo de todo el grupo. Seguimos sumando de a tres y eso es lo más importante. Tuvimos tranquilidad. Sobre el gol, le iba a pegar cruzado pero me cerraron. Valoramos a los hinchas que han venido. Hemos dado todo de nosotros”