Max Verstappen considera inaceptable abandonar el GP de Australia: “Es muy decepcionante”

Panorama inesperado. Max Verstappen no se imaginaba un arranque de temporada tan complicado. Luego de levantar el título de la Fórmula 1 en el 2021, el neerlandés tenía una gran expectativa para la presente edición; sin embargo, los problemas mecánicos se están volviendo una constante y esta es la segunda vez que debe abandonar una carrera.

El Grand Prix de Australia era una ocasión ideal para encaminarse en la disputa por el campeonato. El piloto de la escudería Red Bull se ubicaba en la segunda casilla, muy cerca del líder Charles Leclerc, pero, a falta de tan solo 17 vueltas, tuvo que salir de la pista por las fallas registradas en su monoplaza.

Red Bull le atribuye el problema a una fuga de combustible. Foto: EFE

“Decepcionado. Es muy frustrante terminar otra carrera así, ya que teníamos una segunda posición fácil”, manifestó el corredor en su cuenta de Twitter.

“En general, hoy ha sido un mal día de nuevo. Como no teníamos el ritmo, me he limitado a gestionar mis neumáticos para intentar llegar al final. Parecía una segunda posición bastante fácil y sabía que no podía luchar con Charles, así que no tenía sentido presionarle. Ni siquiera hemos terminado la carrera, así que es bastante frustrante e inaceptable”, agregó en diálogo con Sky Sports.

Recordemos que ‘Mad Max’ tampoco logró terminar el Grand Prix de Baréin, primer circuito del año. Si bien Red Bull confirmó que esto se debe a una fuga de combustible externa, estas situaciones hacen que el vigente campeón tenga otras prioridades.